中國金融8大風險 正在累積
2017-02-23
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國金融體系風險急遽升高，中共高層經濟智囊楊偉民警告影子銀行、不良資產、債券違約、房地產泡沫等8大風險正在累積，防範系統性金融風險已是當務之急。中國人民銀行（央行）等監管機構正草擬新規，試圖遏止中國規模達60兆人民幣的「資產管理」產業所帶來的信貸債務風險。
路透指出，就像2008年全球金融危機般，中國銀行業彼此投資對方的資產管理產品，此一關聯性更提高中國金融體系的風險；截至去年6月止，中國銀行業相互投資「理財產品」的金額高達4兆人民幣，較2年前翻了1倍。
資產管理產品是中國影子銀行的重要組成部分，尤其是各式理財產品，其他還包括共同基金、私人投資基金、信託計畫，以及證券公司、基金公司及子公司、期貨公司、資產管理公司等發行的資產管理產品。
中國人行新規草案要求，相關業者不得承諾「保本」收益，要求這些資產管理產品的承銷機構必須提撥產品管理費用的10%，作為風險儲備基金。
中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民近日在香港指出，中國8大金融風險正在累積，包括不良資產風險、流動性風險、債券違約風險、影子銀行風險、外部衝擊風險、房地產泡沫風險、政府債務風險、網路金融風險。
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