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〈國際現場〉威訊1380億收購雅虎網路業務

2017-02-23

威訊通訊（Verizon Communications）週二同意以44.8億美元（約1380億台幣），收購雅虎核心的網路事業，較先前收購價格減少3.5億美元，以彌補雅虎2次電郵帳戶大量個資外洩的成本。知情人士指出，兩家公司計畫在今年第2季完成所有交易，但雅虎的外洩事件可能導致雙方在公司整合時有所延遲。

去年7月，雅虎董事會決定接受威訊的收購邀約，但在此期間雅虎發生2起大規模個資遭駭事件，威訊決定重新評估收購案內容；威訊週二股價上漲0.49%、至49.43美元，雅虎股價則上漲0.89%、至45.5美元。

路透報導，雙方在上週就已經在債權分攤方面達成協議，威訊在對雅虎進行品牌研究後，發現雅虎在駭客事件後對其聲譽有所影響，不過，由於雅虎使用者忠誠度和參與度未受影響，威訊認為此交易仍具戰略意義。

（編譯王惠慧）

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  • 威訊1380億收購雅虎網路業務。（法新社）

    威訊1380億收購雅虎網路業務。（法新社）

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