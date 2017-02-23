嚴審中資併購 美擬擴增CFIUS權限

2017-02-23

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國企業和財團近來在美投資激增，美國會兩黨議員正大力推動聯邦機構對中資的嚴格審查。《華爾街日報》報導，美國聯邦參議院共和、民主兩大黨領袖正草擬擴增美國外商投資委員會（CFIUS）權限的法案，要求更嚴格審查中國對「科技業」的投資，或審查外資時須納入「經濟因素」的考量。

中資去年在美國的併購等投資規模激增，總額更創新高紀錄，據紐約智庫榮鼎集團（Rhodium Group）統計，中國去年在美投資額大幅增加2倍，至456億美元的最高紀錄。不過，中資對美國科技業的併購，不少因為半導體類的敏感技術、或攸關妨礙軍事機密，遭到CFIUS阻擋，以失敗收場。

知情人士指出，川普政府希望賦予CFIUS在否決科技領域交易方面的更大職權。美國會兩大黨議員都表示，部分收購交易已威脅到美國的「國家安全」；部分議員則主張，在美國企業於中國投資面臨種種限制之際，不應讓中國企業在美自由投資。

CFIUS去年擋下中資對美國科技業的收購案至少包括：紫光集團收購美國硬碟大廠威騰電子（WD）15%股權；Go Scale基金收購荷商飛利浦旗下Lumileds的8成股權；華潤微電子及清芯華創收購美國快捷半導體（Fairchild）；三安光電收購台灣掛牌的加州砷化鎵廠環宇通訊半導體（環宇-KY）等；這些收購交易多半具有中國官方資金背景。

《華爾街日報》指出，強化CFIUS的國安審查功能在美國聯邦參議院已形成跨黨派共識，參議院多數的共和黨黨鞭柯寧和少數黨（民主黨）領袖舒默都在草擬增強CFIUS權力的法案，前者要求以國安理由「更嚴格審查」中資企業及財團對美國科技業的投資案，後者要求評估外來投資時須考量經濟因素。

此外，還有其他國會議員要求改變CFIUS的成員組成及匯報流程。CFIUS為美國聯邦政府跨部門機構，由財政部長擔任主席，包含國防部、國務院、商務部、國土安全部等十六個政府部門首長組成，川普政府正考量在對外資的審查過程中，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛所扮演的角色。納瓦洛和美國新貿易代表萊特海澤、商務部長羅斯都主張對中國貿易採取強硬態度。