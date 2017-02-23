嚴審中資併購 美擬擴增CFIUS權限
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國企業和財團近來在美投資激增，美國會兩黨議員正大力推動聯邦機構對中資的嚴格審查。《華爾街日報》報導，美國聯邦參議院共和、民主兩大黨領袖正草擬擴增美國外商投資委員會（CFIUS）權限的法案，要求更嚴格審查中國對「科技業」的投資，或審查外資時須納入「經濟因素」的考量。
中資去年在美國的併購等投資規模激增，總額更創新高紀錄，據紐約智庫榮鼎集團（Rhodium Group）統計，中國去年在美投資額大幅增加2倍，至456億美元的最高紀錄。不過，中資對美國科技業的併購，不少因為半導體類的敏感技術、或攸關妨礙軍事機密，遭到CFIUS阻擋，以失敗收場。
知情人士指出，川普政府希望賦予CFIUS在否決科技領域交易方面的更大職權。美國會兩大黨議員都表示，部分收購交易已威脅到美國的「國家安全」；部分議員則主張，在美國企業於中國投資面臨種種限制之際，不應讓中國企業在美自由投資。
CFIUS去年擋下中資對美國科技業的收購案至少包括：紫光集團收購美國硬碟大廠威騰電子（WD）15%股權；Go Scale基金收購荷商飛利浦旗下Lumileds的8成股權；華潤微電子及清芯華創收購美國快捷半導體（Fairchild）；三安光電收購台灣掛牌的加州砷化鎵廠環宇通訊半導體（環宇-KY）等；這些收購交易多半具有中國官方資金背景。
《華爾街日報》指出，強化CFIUS的國安審查功能在美國聯邦參議院已形成跨黨派共識，參議院多數的共和黨黨鞭柯寧和少數黨（民主黨）領袖舒默都在草擬增強CFIUS權力的法案，前者要求以國安理由「更嚴格審查」中資企業及財團對美國科技業的投資案，後者要求評估外來投資時須考量經濟因素。
此外，還有其他國會議員要求改變CFIUS的成員組成及匯報流程。CFIUS為美國聯邦政府跨部門機構，由財政部長擔任主席，包含國防部、國務院、商務部、國土安全部等十六個政府部門首長組成，川普政府正考量在對外資的審查過程中，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛所扮演的角色。納瓦洛和美國新貿易代表萊特海澤、商務部長羅斯都主張對中國貿易採取強硬態度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 李逸洋：分年逐步終止18％
- 百名癌友回豐醫 分享抗癌
- 拆出一片天 沒畢業就獲聘工程師
- 剪鐵窗夜闖民宅 5煞綁翁搶19萬
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 勒索、縱火又涉賭 古坑鄉代主席鄭和義列治平
- 琳西蘿涵包頭巾過境遭攔檢
- 揭23名士兵遭石化 CIA密件：「外星人」幹的
- 鋒面通過各地有雨 冷氣團接力越晚越冷！
- 月光下的藍色男孩 有王家衛的FU
- 八德國中女排成立3年 闖甲級決賽
- 增建變拼裝屋 新城鄉幼走樣
- 自由廣場》這絕不是「抓耙子法」
- 苗縣離岸設風電 公聽會挨轟黑箱
- 送愛到部落 4千張悠遊卡贊助募款
- 自由廣場》演藝圈與製造業缺工
- 市港合一協會 推動桃園「港都」
- 有3高又想泡湯 8訣竅保平安
- 台東長照2.0 整合照護一條龍
- 中山橋難組回 柯P：馬爛攤太多
- 《中英對照讀新聞》Japanese people are living so long that the country’s definition of "elderly" could change 日本人超長壽 改寫全國「老年」定義
- 近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 張芸京吃肥2公斤 滑雪慘遭排擠
- 周興哲讚聲秒殺 粉絲心飄雪
- 陳艾琳遭爆抓姦在床？阿翔發照說…
- 南韓第一蛋欺生 考驗外野手
- 阿嬤久病跳河 3勇男下水營救
- 講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
- L.威廉斯飛火箭 轉成凶猛模式
- 主場優勢？洪：所有矛頭都指向我
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New Taipei City official in bribery probe found dead
- 正義國宅都更案 拖20年 終於動了
- 批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力
- 眷村「以住代護」加碼 五年免費住
- 炸台鐵傷24人 林英昌判30年
- 莊敬廣場設水池？ 原來是3D彩繪
- 民進黨成立新住民會 委員來自東南亞、中國
標題：嚴審中資併購 美擬擴增CFIUS權限
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email