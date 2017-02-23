投資人信心指數 慘過金融海嘯
2017-02-23
〔記者廖千瑩／台北報導〕摩根台灣投資人信心指數最新結果出爐，第一季台灣投資人信心指數仍在低檔徘徊，較去年第四季小幅滑落0.3個基準點至80.7，指數再度改寫歷史次低，還低於金融海嘯81.8的水位。進一步分析，拖累本季指數主因，主要是投資人對國內政治環境、台灣經濟景氣展望，及台股投資環境信心度不足。
另，本季有89%的投資人預期未來半年台灣物價將走揚，回升至近3年以來高點。至於對房價看法，本季看升房價的投資人比率與前季差異不大，由前期的17.4%微升至18.0%。
檢視組成台灣投資人信心指數的六大指標，與前期調查相較，此次剛好三升三降。而走升三大指標包括「自己投資組合未來6個月的增值可能性」、「全球經濟景氣」、「台股指數」，而走低的指標則依序為「台灣整體政治環境與兩岸關係」、「台灣經濟景氣」，以及「台灣整體投資市場環境與氣氛」。
其中隨美歐景氣好轉、美股創高，帶動全球經濟景氣上升4.3個基準點至102，正式突破樂觀與悲觀分水嶺100分界，顯示投資人對後市樂觀以對；另隨台股近期在國際資金加持下走揚，明顯提振投資人對台股的投資信心，指數較去年第四季小幅回溫0.6個基準點。
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