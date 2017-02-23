頂禾園19樓 積架車商砸3億

2017-02-23

〔記者徐義平／台北報導〕北市豪宅交易遍地開花，連成屋超過一年的「頂禾園」也開胡。根據地籍資料，該豪宅19樓由代理英國豪華車「積架」（JAGUAR）的上立汽車負責人吳建立所買下，不過，該戶登記在老婆名下。據悉，他就是當初賣跑車給前總統陳水扁兒子陳致中的台中車商。

房仲業者指出，吳建立是旅澳商人，該家族在台中知名豪宅「龍寶人本臻邸」便持有11-13樓等3個樓層，在北市則持有北市仁愛路二段的名宅「仁愛禮藏」15樓，去年11月買下「頂禾園」19樓，成為該豪宅第4個住戶。

甫買進的19樓屬高樓層，坪數約230坪（包括6個車位，約80坪），擔保債權總金額為2.16億元，倘若一個車位以400萬元拆算，並以貸款成數6成推估，總價約3億元，每坪單價拆算約185萬元。

根據《住展》雜誌資料，該建案在2012年預售，投資興建的業主是頂新集團旗下的頂禾開發，建案坐落北市中正區臨沂街25號，基地面積約501坪，興建地上20層、地下5層的豪宅，規劃一層一戶，可售戶數為19戶，每戶坪數約150坪，訴求SRC及制震結構；每坪開價250萬元，若加計車位，一戶要價將近4億元，全案總銷66億元。

據了解，當初預售時，賞屋不但要預約，還要審核身價與身分，並非人人都可參觀，甚至有錢還不保證買得到，《住展》雜誌企研室經理何世昌透露，當初市調時，該建案每坪成交價約180萬到200萬元，已高出區域每坪110萬到150萬元的住宅行情。

台灣房屋智庫召集人葉立敏指出，頂禾園當初開價250萬元，迄今未有實價揭露，以去年底房價推估成交行情落在單價200萬元以下較為合理。