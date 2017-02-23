房地合一稅收12.4億 6成5申報「0稅額」

2017-02-23

稅收僅達目標6成

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部賦稅署統計，房地合一去年上路，全年個人申報件數共1萬5044件，自繳稅額12.4億元。距離財政部先前預估，上路首年可有8400件、20億稅收的目標，雖然件數超標，但稅收僅達目標6成；主要與申報案件中，有高達65%為申報虧損或不賺不賠案件有關。

對於房地合一申報金額未如預期，賦稅署官員表示，落入房地合一新制者，通常為短期持有，隨近年房地產市場市況不佳，房地售出後常獲利不多或虧損，統計有65%案件申報為無應納稅額。

之前房市好 預估失準

此外，官員解釋，先前預估首年稅收可有20億元，是以2013年稅收資料預估，當時房市仍在高點；之後改以2015年稅收資料重估，便已將目標值修正至12億餘元，與實收狀況差不多。

無應納稅額件數最多

統計去年全年，房地合一申報件數共1萬5044件，在有部分「一件多筆」情形下，總申報筆數為1萬6346筆，自繳稅額總計12.4億元。之中以申報無應納稅額的筆數最多，高達1萬0706筆，占比65.5%，其次為適用最高稅率45%（持有1年內賣出）案件，共2790筆，占總申報筆數49.5%，占總繳稅金額42%。

至於適用稅率35%（持有超過1年、未滿2年內賣出）的申報筆數則有1659筆，占總申報筆數29.4%，占總稅額38%；適用稅率20%則有1111筆，占總申報筆數19.7%，占總稅額17%，主要為持有2至10年間售出或合建分屋、自屋自建、非自願調職而售屋等情形。

另外，雖然房地合一去年元旦才剛上路，只有去年起或2014年1月2日後取得且於2年內出售的房地才適用，但適用稅率15%（持有超過10年）及10%（符合自住條件、持有滿6年）仍各有61筆及19筆；主要應是因贈與或繼承取得，持有時間與前手併計，才落入新制。