《台股青紅燈》萬點大戲還沒散場
2017-02-22
川普當選後多數股市上漲，台股也異常強勢，不少股民因此變成川普迷。不過，川普的匯率與貿易政策，對台灣這個經貿小島國的衝擊，恐怕不久就會一一浮現。屆時川普迷可能又要失望了。然而，由於內資才剛回籠，好戲才剛上演，觀眾也才進場，這齣衝萬點的戲碼應該不會太快結束。
過年後成交量大幅放大，交易相當熱絡，而且政府也想以降稅鼓勵當沖，不過，想要長命一點的股民最好還是對當沖敬而遠之。政府的政策目標只個一個︰當沖交易稅雖然降低，但只要量出來，賭徒都來下注，稅一定抽得比原來多，它才不會去管股民是否有專業能力與財力作當沖了，股民不要把毒品當解藥。
這次回來的股民，千萬不要再犯以下的錯誤︰一，看對方向但看錯時間，先知看錯時間點往往變成先烈；二，把短線的投機式操作當成長期投資，一夜情無法找到真愛，股市的道理也是如此；三，不要因為嚐到甜頭就擴大信用槓桿，否則甜頭可能變成斷頭。
最後，不要隨時緊盯盤面，設定目標後，就不要在意短線波動。作好功課，建立投資組合，就安心去做自己的事情。股市不是球賽，不必看現場轉播。股市是農場，定期耕耘，時間到了自然會開花結果。（多哥）
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