中國對付樂天 經濟制裁後官媒再恫嚇
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國政府持續拿南韓第5大企業樂天集團（Lotte Group）開刀，文攻武嚇報復樂天擬轉讓土地給南韓政府部署美國的薩德（THAAD）飛彈防禦系統。中國政府繼先前經濟制裁後，再透過官媒新華社威脅樂天不要參與薩德，否則「將傷害中國人民，後果可能嚴重」；中共黨媒環球時報更白話恫嚇指樂天挺薩德，就「離中國遠點」。
英國金融時報指出，這是北京在持續幾個月未公開的經濟制裁後，首次透過官媒公開批評外企樂天集團。新華社評論文章指控，南韓研擬部署的美國導彈防禦系統威脅區域安全穩定，而樂天集團若成為「幫兇」，將傷害中國人民，後果可能是嚴重的，「中國人民不會支持一家參與損害中國利益的公司」。
下通牒要求拒絕交易
新華社文章公開下通牒，要求樂天應拖延或拒絕部署薩德的換地交易，否則「樂天將失去中國顧客和中國市場，那將是他們商業大餅很大一塊」。樂天正和南韓政府協商，以轉讓部署戰區高空防禦系統薩德所需的用地；不過，隨著中國擴大經濟制裁的要脅，樂天近月來和南韓政府的商談遲緩，凸顯被北京掐中商業咽喉的困境。
去年11月樂天擬提供南韓部署薩德飛彈防禦系統的消息曝光後，樂天在中國事業單位就不斷遭到中國當局如消防、安檢等各種名目的調查及查稅，該集團26億美元的瀋陽主題樂園「樂天世界」施工計畫被中國政府叫停，本月初樂天還宣布在北京關閉3家超市。
若挺薩德就「離中國遠點」
在中國「以商逼政」的手法下，樂天成為在南韓國家利益和企業本身商業利益的夾心餅乾。上海復旦大學教授蔡建表示，中國對樂天的警告，只是對南韓企業和南韓政府施壓的第一步，若樂天不從，北京將擴大可造成嚴重衝擊的懲罰措施。
中共黨媒環球時報昨日發表題為「樂天既挺『薩德』，就請離中國遠點吧」的社評，批評樂天上月20日表態支持交換薩德用地的立場，稱中國社會將讓樂天為支持部署薩德反導彈系統付出代價的決心堅定，許多網民反彈表示今後不再去樂天消費；樂天品牌形象已毀，在淘寶網的官方旗艦店已全面停業等種種跡象顯示其正為此付出代價。
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