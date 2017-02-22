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東芝快閃記憶體股權 24日重新招標

2017-02-22

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本東芝公司為避免在今年3月底時債務超過資產，必須籌措1兆日圓以上資金，日本多家媒體報導，東芝公司將在本月24日重新招標，出售旗下快閃記憶體事業過半股權。

《朝日新聞》報導，東芝出售旗下快閃記憶體事業部分股權一事，計畫在2017年會計年度內完成；另外，本月14日財報難產的原因，主要是因為美國核能子公司西屋電氣主管不斷施壓下屬，希望在發表財報時儘量淡化在美核電業務的損失。

《產經新聞》同樣引述東芝高層說法，指出東芝目前希望籌措足夠的資金，來度過經營危機的難關，在不得已的情況下，可能選擇放棄分拆出來的快閃記憶體新公司的經營權；報導指出，快閃記憶體為東芝主力商品，新公司約價值1.5兆日圓，按此規模計算，東芝需要出售3分之2以上的股權。

出售逾6成股權籌逾兆日圓

東芝原先表態將出售快閃記憶體事業不到20%股權，現在則希望拉高到50%以上，知情人士向《朝日新聞》表示，要在公司重大決議上具有否決權必須擁有3分之1以上的股權，東芝現在不在意是否能有否決權，但出售股權的先決條件有二，一是繼續雇用現有員工，二是維持在日本國內生產、開發。

已不在意是否具否決權

上回媒體報導參與競標的廠商，包括鴻海、南韓SK海力士、美國美光科技（Micron）、威騰電子（WD），以及私募基金貝恩資本（Bain Capital）銀湖集團（Silver Lake Partners）；上述廠商對重新招標仍保有興趣。另外，《日刊工業新聞》、《產經新聞》也報導，傳出美國蘋果及微軟公司也對競標感興趣，東芝高層則表示，「有特別具影響力的公司透露有興趣」。

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  • 日本多家媒體報導，東芝公司為籌措1兆日圓以上資金，確定在24日重新招標，出售快閃記憶體事業過半股權。圖為東芝社長綱川智。（法新社）

    日本多家媒體報導，東芝公司為籌措1兆日圓以上資金，確定在24日重新招標，出售快閃記憶體事業過半股權。圖為東芝社長綱川智。（法新社）

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