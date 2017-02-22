樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕韓國先驅報旗下The Investor網站報導，樂金顯示器公司（LG Display）執行長韓相範暗示，該公司最快今年7月就可能開始對三星電子供應LCD（液晶顯示器）電視面板。這意味著，台灣鴻海集團聯手旗下夏普公司從今年起中斷供應三星LCD面板的殺手鐧，被南韓兩家本是宿敵的面板業者「團結抗外」給破解，三星電視的面板斷貨危機可暫時化解。
宿敵救援 三星化解斷貨危機
報導引述消息指出，自從去年11月夏普通知三星將中斷供應LCD面板後，三星和樂金顯示器就一直在磋商供應事宜；受到兩公司調整不同製造技術的影響，樂金LCD面板對三星的出貨受到延遲。
樂金顯示器執行長韓相範參與首爾召開的南韓顯示器產業協會大會後表示，有關供應時程雖還未明確定案，無法給予確切時間表，不過「若說今年下半年初就能開始出貨，算是安全不會引發爭議的說法」。
今年起，夏普已停止供應電視面板給南韓三星、中國海信、日本索尼等競爭對手，這些品牌轉向詢問樂金顯示器可否供貨。以往，夏普每年供應三星電子約500萬片LCD面板，占三星面板總需求的10%；消息指出，三星2017年本來向夏普下單增加至600多萬片LCD面板。
樂金下半年初即開始出貨
報導指出，三星已決定向旗下面板部門Samsung Display追加供應訂單，同時也尋求國內競爭對手樂金顯示器、台灣友達光電、中國京東方的供貨協助；索尼除了從Samsung Display獲得面板供貨外，也尋求轉單給樂金顯示器及中國面板業者，以填補缺口。
夏普中斷面板供貨給其他品牌之舉，業界視為「鴻夏聯軍向三星正式宣戰」、郭董進軍電視市場的宣示。研究機構IHS分析，夏普動作旨在確保自家電視品牌「夏普」的供應無虞，並促成面板、電視品牌、組裝的上下游垂直整合。
根據韓聯社報導，三星電子為此去年12月還向國際商會（ICC）申請仲裁，向夏普公司及其他兩家面板製造商求償4.29億美元（約133億元台幣），以彌補損失。
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