南茂處分上海子公司 挹注22.88億

2017-02-22

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂（8150）處分孫公司上海宏茂54.98％股權，約可挹注南茂22.88億元處分利益，相當於每股盈餘約2.67元，處分利益預計今年第一季認列。

南茂與中國紫光集團去年底合意終止私募計畫，改由南茂全資子公司ChipMOS BVI出售中國子公司上海宏茂54.98％股權給紫光集團等策略投資人，也就是透過等比例共同增資與合資經營上海宏茂。

南茂指出，上海宏茂資本額原來約人民幣14億元，增資完成後，資本額提高至人民幣27億元，其中ChipMOS BVI持股降為45.02％、紫光集團持股達48％，其他策略投資人及上海宏茂員工持有的有限合夥企業持股6.98％。

南茂原估計以簽約日為會計入帳的基準日，去年第四季可認列處分利益，但因後來改以交割日為基準日，預計近期繳款交割後即可在第一季認列處分利益。 目前上海宏茂占南茂集團營收比重約6％至7％，與紫光策略結盟，南茂寄望上海宏茂今年營運目標將由虧轉盈，希望3年後上海宏茂占南茂整體營收比重上看30％。主要因增資完成後，上海宏茂將可取得10.74億元人民幣資金，月產能會從目前1千萬顆驅動IC量提高至6千萬顆，規模增加5倍，有助爭取當地積極擴產的面板驅動IC封測訂單。

南茂去年前三季稅後淨利9.18億元，每股盈餘1.06元，第一季若認列處分利益，加上本業淡季不淡，單季業內外獲利將超過去年全年獲利。