中普股臨會 中石化抗議違法無效

2017-02-22

〔記者張慧雯／台北報導〕中普氣體昨（21）日召開股東臨時會，持股達49％的中石化（1314）則對此股東臨時會表示「異議」，認為違法無效，且指出股東會全程黑箱作業，又阻撓中石化代表進場，連當選的董監事名單都不知道；中石化表示已提起合法救濟，也提起訴訟，並請求經濟部台中辦公室不得就違法召集及無效股東會選舉結果予以變更登記。

中石化與美商普萊克斯合資18年的「中普氣體」，因經營權之爭，雙方在2013年撕破臉，美商並主張中石化指派的董事長無效，經法院裁決，中石化指派的董事長林克銘是中普公司董事長，但美方仍逕自召開股東臨時會，欲修改公司章程。

中石化表示，美商昨日上午違法召開股東臨時會，不到半小時即結束。最弔詭的是，現場安排10多名黑衣保全猶如特勤人員等大陣仗，進出除查詢身分外，更不許錄音、錄影；據了解，會中由美商指派代表當選全攬董監席次，公告時不敢唱名，剛張貼的董監事當選海報，旋即被保全撕掉，不許任何人拍照錄影，整場股東臨時會猶如黑箱作業，等同廢除中石化在合資協議中的3董1監名額，嚴重違反合資協議。