三陽機車 力拚外銷百萬輛
〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）董事長張宏嘉表示，三陽未來營運的關鍵字是「品牌」和「國際化」，集團將整合台灣、越南和中國廈門三大生產基地，力拚機車外銷100萬輛目標。
張宏嘉表示，三陽經過兩年的整頓，去年機車銷售較前年成長5萬3278輛，年成長率47.8％；市占率逼近2成，年成長率達22.2％，成長率雙雙創下機車品牌第一。
今年預估台灣機車市場仍有80萬輛的水準，三陽去年推出新機種New Woo 100，一上市便熱銷，讓經銷商「重回10年前三陽機車熱銷欠車的盛況」，並帶動三陽115cc以下機種市占率重回30％。
過去兩年積極推動通路改造，進行經銷商店格提升，新店格帶動來客率成長2成以上，預估年底前將完成100家經銷商店格升級，挑戰機車市占率25％目標。三陽副董事長兼總經理吳清源表示，三陽去年海外市場顯著成長，中大廈杏SCN外銷接單暢旺，去年總銷量逼近11萬輛，創近4年最高紀錄，獲利也創下近年新高；三陽越南SVN本體去年也確定轉虧為盈。
吳清源說，三陽已成立海外事業總部，將整合台灣、中國中大廈杏及越南SVN三個生產基地，搶攻外銷市場，未來研發新機種將以全球機種進行研發。他說，三陽目前機車外銷量約30萬輛，已外銷至歐洲、東協、中南美及非洲等80多個國家；在三大生產基地整合後，未來機車外銷量將以每年成長20％，全力衝刺外銷100萬輛的目標。
至於四輪的汽車市場，今年代理的HYUNDAI現代汽車包括國產中型轎車Elantra將有大改款，品牌首款油電車IONIQ及豪華房車GENESIS都將上市，將衝刺年銷量1.5萬輛的目標。
張宏嘉說，「創業維艱，守成必敗」，認為競爭對手不守成，經營事業好比汽車走在斜坡上，不進則退，必須不斷創新，強調今年三陽在三輪及四輪事業都會有很好的發展。
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