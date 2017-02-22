iPhone 8下半年登場 童子賢樂觀

2017-02-22

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone新機將於下半年登場，和碩（4938）董事長童子賢透露，2017年會是個熱鬧的年，從夏天到秋天「重兵雲集」，和碩實驗室忙翻天，對未來維持審慎樂觀看法，和碩人力需求在水平之上；不過，他提醒，此次加入很多新規格，有些技術要克服，雖然最後供貨一定都會順暢，但順暢的節奏可能有所誤差，誤差可能2週、4週到8週不等，市場分析師到時候可能又會很緊張。但他自己很樂觀，反正不是10月賣就是12月開賣，大家不要那麼緊張，只要市場期待和需求存在。

iPhone 8預期是蘋果手機10年以來最大改款，市場盛傳將進行玻璃機殼、OLED面板、無線充電等重大變革，和碩身為代工廠，成為關注焦點。童子賢透露，下半年客戶新品加入很多規格，位於中國的工廠表面看起來不那麼忙，工作人數是旺季的6成，但實驗室還有技術工程單位忙翻天，因同一個問題有多個解決方案在進行，技術人員幾無空閒，他開玩笑表示，根本不能一例一休，好在實驗室不在台灣。

童子賢指出，韓國廠商去年很辛苦，今年重新再來；另一家廠商（指蘋果）去年產品曾被指為過渡期，整個市場和分析師都預期今年會提出跳躍式創意和新的賣點，2017年從夏天到秋天「重兵雲集」，對台灣相關供應鏈來說都是好事。