大尺寸電視面板吃緊 友達8.5代線再擴廠
2017-02-22
〔記者陳梅英／台北報導〕儘管近期面板價格處於角力中，但友達（2409）董事長彭双浪重申，面板價格尚未回到這波起跌點，似乎暗示價格仍有上漲空間；友達總經理蔡國新也表示，目前中國市場的庫存以32吋等中小尺寸電視面板較多，65吋以上電視面板需求仍相當吃緊，預估今年全球65吋市場規模將達千萬台以上，為此，友達也將啟動8.5代線第二階段擴廠，全力搶攻65吋以上高階電視市場。
友達昨召開新春記者會，彭双浪以李白詩句指出，雖然「兩岸猿聲啼不住」，產業雜音很多，但友達「輕舟已過萬重山」，現在是友達20年來體質最好的時候，友達將走一條價值創造的路，讓後面的對手追不上。他並說，不要再問中國產能擴廠怎麼辦？友達已做了很多準備，與中國面板廠是不同層次的競爭。
6代生產65吋滿載
對於近期面板市況，蔡國新則指出，因今年農曆年來得早，導致中國品牌客戶提前拉貨，也讓近期中國市場電視庫存有偏高現象，但庫存主要在32吋、40吋等中尺寸電視面板；在大尺寸市場上如65吋、75吋，目前需求還是相當強勁，主要是品牌客戶開始推出新機效應，友達目前利用6代生產65吋，產能持續滿載中，一個月最多出貨量約22-23萬台，一年約240-250萬台。
看好65吋電視面板需求，並希望能引進新技術，友達董事會已通過今年資本支出從去年的460億元提高至550億元，其中有100-150億元將用在8.5代線的第二階段擴產。
根據友達規劃，新增8.5代線2.5-3萬片產能預計明年下半年開出，屆時新增產能將混切65吋加55吋；原本在7.5代線生產的43吋面板，也可移到8.5代線，未來7.5代線就可專注生產50吋與75吋。
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