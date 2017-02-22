競貶縮手「川普恐不買帳」

2017-02-22

分析師︰點名匯率操縱國的決心不會改變

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國川普政府指控日本、中國、德國等貿易夥伴操縱匯率，已對相關國家造成影響，儘管台灣和韓國未被直接點名，但兩國央行過去幾週已減少干預匯市。不過，有分析師認為，川普政府將一些貿易夥伴列為匯率操縱國的決心，不會因此改變。

台、韓雖未被點名 已減少干預匯市

川普提出批評後，日本財務大臣麻生太郎最初反駁這個指控，但上週暗示應限制日圓貶幅；德國總理梅克爾則承認歐元有「估值問題」，但這是她無法控制的；台灣和韓國央行，也被市場臆測已減少買入美元。

美國貿易夥伴的態度「轉變」，可能與美國財政部四月將公布半年度外匯政策報告、點名匯率操縱國有關，加上美元「剛好」開始走弱，目前美元指數較去年最高下跌約二％。

澳洲國民銀行全球貨幣策略共同主管阿垂爾（Ray Attrill）表示，過去一週台幣和韓元等貨幣走勢強勁，或許是上述國家對於可能被列為匯率操縱國十分敏感。即使如此，阿垂爾仍認為，這些行動仍不足以說服川普政府，「如果美國想在近期內把哪個國家列為匯率操縱國，我很難相信過去幾週發生的事情會有用。」

美國聯邦參議院兩名重量級議員日前表示，若川普履行競選承諾，宣布將中國列為匯率操縱國，將獲得國會跨黨派議員支持。

不過，匯豐指出，即使美元一月以來走跌，川普政府之後政策的轉向，可能重啟美元漲勢；川普希望美元走弱，但他的施政重點將由貿易和移民轉向減稅、放鬆監管和增加支出，這些都會帶動美元上漲。