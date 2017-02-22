反嗆貿易戰 中︰美4產業恐陪葬
因應川普 中國商務部有軟有硬
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國商務部長高虎城昨出面，大動作回應美國川普政府貿易戰威脅。高虎城軟硬兼施，一面喊話「貿易戰不該成為選項」，一面嗆聲「若美國對中國產品祭出關稅措施，中國將訴諸ＷＴＯ（世界貿易組織）」，並點名美國ＩＣ（積體電路）半導體、波音飛機、大豆等農產品、汽車等都可能成為貿易戰下的犧牲品。
川普政府正研擬課徵邊境稅，並考慮修改美國貿易赤字的計算方法，貿易戰情勢急劇升溫。高虎城昨細數美國對中國貿易的重要產品、創造的就業人數、中國對美投資等，夾帶美中貿易戰下可能使美國企業及經濟受重創的威脅。
他指出，除了北美地區，中國是美國增長最快的出口市場，過去十年平均年增率達十一％，是美國飛機製造業（占廿六％波音飛機出口）、大豆（五十六％）等第一大出口市場，美國汽車（十六％）、農產品和ＩＣ（皆十五％）的第二大出口市場。
自傷汽車等產業 中客也會減少
高虎城暗示，一旦貿易戰全面引爆，美國經濟也將受「中客不來」的衝擊；他並未引述統計來源，稱二○一五年中國旅客在美人均消費八千美元（約廿四．八萬台幣），為美國貢獻旅遊收入超過二一○億美元。
他強調，「貿易戰不該成為中美的選項」，若發生美國對中國產品提高關稅等貿易摩擦，中國將按照ＷＴＯ規定維護利益。他在回答媒體詢問時提及，中國關注美國邊境稅的討論，主張各國應遵守國際貿易規則；一旦美國實施，中方評估後將予以因應。
彭博日前報導，中國政府多個部門正在應對美中貿易戰的可能，要求對美出口較大的中企及在中國經營的外企進行評估，其所能夠負擔美國關稅的最高程度，或中國若被列「匯率操縱國」的影響。
另外，美國退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）後，中國主導的ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）談判備受關注。高虎城稱，ＲＣＥＰ談判已取得重要的階段性進展，但仍面臨一些需要克服的困難，近期將在日本舉行新一輪談判。
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