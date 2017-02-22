超商寄送件 宅配通漲5～10元

2017-02-22

離島暫不調漲 週六、日仍送件

〔記者李靚慧、楊雅民、王憶紅／台北報導〕東元電機集團董事長邱純枝昨證實，因應一例一休對人事成本上漲的衝擊，旗下台灣宅配通在農曆年後針對超商的寄送案件，台灣本島牌價運費每件調漲五到十元，離島暫不調漲，但宅配通週六、日仍維持送件；台灣宅配通主要是與全家、萊爾富等連鎖超商合作。至於與統一超商合作的統一速達表示，尚無調漲價格計畫。

一例一休上路前，東元電機董事長、也是宅配通董事長邱純枝就透露，宅配業採輪班制，假日、春節配送成本高漲，最快一到兩個月內會適度反映成本、調漲運費；昨他參加「智慧城市展」時表示，宅配通已在農曆年後調漲運費，主要是針對超商收件運費，因考量一例一休後超商成本也提高，本島案件每件牌價調漲五到十元，不同的客戶會有不同的調幅。

至於離島案件，因原本就有離島費率，不在此波調漲的範圍內。

邱純枝強調，其實所有同業都有調漲運費壓力，只是不少同業選擇假日不收送件；台灣宅配通並未停止週六、日的寄送服務，但會與客戶協調取件、送件時間，儘量將加班費增加的幅度降至最低。

黑貓宅急便目前暫無調漲計畫

根據台灣宅配通官網，目前合作宅配代收的超商有全家及萊爾富兩大體系；至於統一超商的黑貓宅急便是與自家集團的統一速達合作，統一速達表示，黑貓宅急便目前暫無漲價計畫。

嘉里大榮也說，目前沒有計畫調整價格；但一例一休後，對人事成本有很大影響，詳細數字不便對外透露，且具有營業執照的司機向來都搶手，一例一休後人力短缺更多，這更困擾業界。