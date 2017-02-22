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52.9％民眾︰新制造成薪資減、物價漲

2017-02-22

48％不滿意一例一休

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨公布委外「一例一休」民調結果，結果顯示民眾對一例一休政策實行的不滿意度高達約四成八，只有約二成滿意，其中近六成民眾認為政府應該負起最大的責任，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，蔡英文政府應該要為民怨負責。

根據國民黨公布的資料，民眾對目前一例一休政策實行，很不滿意的佔十六．三％，不太滿意卅一．三％，有點滿意十六．八％，很滿意三．二％，無反應卅二．四％。

對一例一休造成的影響，認為減輕勞工負擔的有廿三．四％，造成勞工薪水減少、雇主成本提高、消費者物價上漲者達五十二．九％，無反應的廿三．六％。

而政府、企業家和勞工，誰應為相關影響負最大責任，有五十九．八％的民眾認為是政府，認為是企業家的佔十八．八％，認為是勞工的只有二．七％，無反應十八．七％。

至於「一例一休修法過程造成勞工團體很大的抗爭，哪一個黨團要負最大責任」，六．七％認為是國民黨團，認為是民進黨團的有四十二．七％，國、民兩黨都要負責的有十八．四％，都不用負責的一．八％，無反應卅．五％。

這份民調委託全國公信力民調公司，於二月十七到十九日進行調查，成功樣本數為一○八一份，抽樣誤差在九十五％的信心水準下，最大誤差不超過正負二．九八％。

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  • 民眾對一例一休政策實行的不滿意度高達約48％。（資料照）

    民眾對一例一休政策實行的不滿意度高達約48％。（資料照）

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