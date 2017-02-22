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修一例一休？ 林揆︰是企業的期待

2017-02-22

林︰彈性解釋能補救 未必要修法

〔記者鄭鴻達、陳鈺馥、羅倩宜／台北報導〕對於朝野立委質詢一例一休是否有重新修法之可能性，行政院長林全昨在立法院明確表示「總統未承諾再修法」，此為企業界的期待與聲音，法律過了當然照法律來，政府自有評估，而一例一休減少工時，並非全無優點，且企業家不能代表勞工聲音；若彈性解釋能補救，不見得一定要修法。

對此，工商團體表示，「政府不要在資方面前說一套、勞方面前說另一套。」工業總會強調，政院要打臉業界沒有關係，但未來要怎麼處理物價上漲的問題？物價上漲才剛開始而已！餐飲業的星巴克、八十五度Ｃ帶頭，接下來還有客運、宅急便等都在醞釀調漲；工總呼籲政府去做民調，了解勞工真正的感受。

林全昨到立法院進行施政總質詢，國民黨立委賴士葆總質詢指出，有工商界領袖說蔡英文總統指示，重新思考一例一休修法可能性。林全答詢表示，相關說法是企業界期待，法律已通過，就要照法律來做，也希望能透過勞動部等單位，了解業界的衝擊在哪。

民進黨立委林俊憲表示，若修法當時用國民黨、時代力量的兩例版本，亂象會更甚，但若一例一休製造更多問題，「該改還是要改」。林全回應，一例一休減少工時，非全無優點，更非「三輸」，且企業不能代表勞工聲音，總統未承諾再修法。

林全強調，疑慮會在子法去解釋，這部分有解釋空間，相關規定要有函釋說明，目前還是希望彈性解釋的部分能夠補救，若有補救，不見得一定要修法。

對林全的說法，工總秘書長蔡練生表示，工商團體已被打臉兩次；第一次是政策被罵「爛蘋果」後，蔡總統找資方談，當時因工商領袖早有行程，僅工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻出席，並獲承諾將提一例一休改善配套，不料隔天立即被行政院發言人徐國勇打臉，說「絕無此事」。

工總籲政府做民調 了解勞工真正感受

結果昨第二次打臉，由院長林全親自上陣，說是「業界的主觀期待」。蔡練生說，第一次其他工商大老們不在場，無法評論；但第二次，總統找工總、工商協進會、中小企業總會等進府，還有經濟、勞動兩部部長在座，承諾將提一例一休改善配套；「院長有這種最新說法，或許是怕得罪勞工；我建議趕快去做民調，了解勞方對一例一休的真正觀感。」

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  • 一例一休是否有重新修法？行政院長林全昨在立法院明確表示「總統未承諾再修法」。（記者黃耀徵攝）

    一例一休是否有重新修法？行政院長林全昨在立法院明確表示「總統未承諾再修法」。（記者黃耀徵攝）

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