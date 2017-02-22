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台幣小升1.1分

2017-02-22

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日呈現區間震盪格局，終場小升1.1分，以30.793元兌1美元作收，結束連續2個交易日貶值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為10.57億美元。

外匯交易員表示，新台幣早盤先受到國際美元彈升影響，表現相對疲弱，但午盤過後，外資反向匯入，匯價也由貶轉升，但整體來看，升、貶幅皆相對有限，多維持30.8元關卡附近波動。

外匯交易員指出，外資昨買超台股77億元，成為資金持續湧入的主因，預估短線新台幣仍將面臨升值壓力，且本週適逢出口商月底作帳拋匯，可給予匯價一定程度的支撐。

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