| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團報到全台轉濕冷 明晚低溫下探13度
 首頁 > 財經

台銀隨身PAY 手機即錢包

2017-02-22

〔記者盧冠誠／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行董事長呂桔誠昨宣布，「臺灣銀行隨身PAY」正式上線，該服務提供快速收款及付款服務，讓客戶的手機即錢包，輕鬆便利地支付各項服務或數位及實體商品的費用。

「臺灣銀行隨身PAY」不但便利，更提升安全性，率先銀行業使用AOTP（Active One Time Password）機制進行支付驗證，強化了安全驗證機制後，可讓客戶支付更放心。

呂桔誠也親自為此安全且便利的支付服務代言，現場展示如何使用購物付款；他說，「臺灣銀行隨身PAY」支付模式，讓客戶「無礙支付」，讓商店「無縫上線」，即實踐台銀以人為本「People-centered」的經營理念。

台銀表示，無論是實體或網路商店，交易後客戶只要拿起手機掃描QR Code，即可直接以銀行帳戶扣款支付，不會有信用卡信用透支的問題；客戶的手機只要可以掃描就能使用，不必開啟NFC功能，操作流暢方便。

廣告
  • 台灣銀行董事長呂桔誠。（記者盧冠誠攝）

    台灣銀行董事長呂桔誠。（記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台銀 手機錢包 隨身PAY
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：台銀隨身PAY 手機即錢包


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.