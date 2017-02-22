台銀隨身PAY 手機即錢包
2017-02-22
〔記者盧冠誠／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行董事長呂桔誠昨宣布，「臺灣銀行隨身PAY」正式上線，該服務提供快速收款及付款服務，讓客戶的手機即錢包，輕鬆便利地支付各項服務或數位及實體商品的費用。
「臺灣銀行隨身PAY」不但便利，更提升安全性，率先銀行業使用AOTP（Active One Time Password）機制進行支付驗證，強化了安全驗證機制後，可讓客戶支付更放心。
呂桔誠也親自為此安全且便利的支付服務代言，現場展示如何使用購物付款；他說，「臺灣銀行隨身PAY」支付模式，讓客戶「無礙支付」，讓商店「無縫上線」，即實踐台銀以人為本「People-centered」的經營理念。
台銀表示，無論是實體或網路商店，交易後客戶只要拿起手機掃描QR Code，即可直接以銀行帳戶扣款支付，不會有信用卡信用透支的問題；客戶的手機只要可以掃描就能使用，不必開啟NFC功能，操作流暢方便。
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