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豬舍沼氣發電 台糖20億拚綠能

2017-02-22

〔記者林筑涵／台北報導〕去年台糖配合政府計畫成立「沼氣利用組」，擴大使用養豬場廢料結合沼氣發電設備，昨日宣布導入國外技術，預計投入超過20億元，明年完成台糖18座養豬場沼氣設備；同時為協助民間豬農裝設，台糖也將成立「沼氣能源服務公司」，且不排除進一步轉投資天然氣事業。

台糖於2012年起投資所屬養豬場設置沼氣發電系統，目前已完成5座養豬場沼氣發電機裝設，裝置容量約490KW，約可供應養豬場每月30%至35%用電量。台糖副總王國禧指出，除過去的5座養豬場沼氣發電外，今年規劃屏東新厝及四林、雲林斗六與虎尾共4座養豬場建立沼氣發電系統，同時以國外自動化系統管理，平均打造一座發電系統約需1.2億元。

王國禧也表示，今年更砸下近7億元，另選定屏東東海豐養豬場，建立無臭、防疫「負壓水濂」系統，並結合沼氣發電設備，以循環經濟模式打造台灣首座零廢氣現代化養豬舍。由於台糖旗下共有18座養豬場，需19座發電系統，台糖沼氣利用組經理吳耀煌表示，估計總預算金額約需22.48億元，明年可望完成全數養豬場設備裝置，可提供2.12MW發電量。

另外，吳耀煌強調，未來台糖裝設完畢後，將擴大協助民間豬農建立沼氣發電系統，預告將成立「沼氣能源服務公司」，初步計畫以5000頭豬127家豬舍為目標，推廣沼氣發電概念，同時解決畜牧廢棄物及糞料處理問題，未來沼氣發電的沼渣可做農地堆肥利用，自成循環經濟系統。他也指出，未來成立公司後，除有利環境永續及綠能發展外，經過再處理將可產生天然氣，樂觀表示也可轉投資「天然氣」事業。

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  • 台糖頭前溪養豬場設立沼氣設備後減低了臭味。（資料照，記者葉永騫攝）

    台糖頭前溪養豬場設立沼氣設備後減低了臭味。（資料照，記者葉永騫攝）

  • 台糖頭前溪養豬場設立沼氣設備後減低了臭味。（資料照，記者葉永騫攝）

    台糖頭前溪養豬場設立沼氣設備後減低了臭味。（資料照，記者葉永騫攝）

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