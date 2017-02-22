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去年台股市值增15.7% 亞洲之冠

2017-02-22

〔記者陳永吉／台北報導〕主要國家去年資本市場表現統計出爐，台股在上市公司市值增加幅度達15.7%，高居亞洲主要股市之冠，不過去年台股成交金額僅5135億美元，較前年衰退幅度只比基期較高的滬、港股市較佳，今年提升成交量仍是台股的重點。

去年底台股上市公司總市值達8620億美元，創下有史以來新高，更較前年增加達15.7%，而去年亞洲股市市值最大的為日股，達5.06兆美元，但日股去年成長幅度僅有3.4%；另外韓股市值1.2兆美元，較前年增加510億美元，增加幅度為4.1%，都是表現較佳的市場。

在眾多亞股中，去年表現最差的為上海股市，去年市值為4.1兆美元，但較前年減少4450億美元，減幅達9.78%。

成交金額減17.5%

不過值得憂心的是，去年台股成交金額僅5135億美元，較前年減少1153億美元，減少幅度達17.5%，從整個亞洲主要市場來看，除了日股逆勢增加1.4%外，其餘市場交易量也呈現下滑，但台股交易量下滑幅度僅比上海、香港股市好。

2014年底中國啟動滬港通，因此2015年上海股市交易量大增，當年成交金額達21.3兆美元，還超過紐約股市，但去年交易量恢復正常，為7.49兆元，但相較前年衰退幅度達65%；港股也在2015年爆出2.1兆元的9年來天量，去年掉回1.35兆元，衰退幅度也達36.5%。

在成交值周轉率方面，去年台股僅有64.5%，創下歷史新低，較前年減少將近13個百分點；而上海股市則年減達245個百分點，減幅世界第一；韓股減少近18個百分點，港股減少17個百分點。

本益比 近3年來最佳

另，因為去年台股表現佳，根據統計，去年底台股本益比已來到16.51倍，為近3年來最佳，在亞洲主要股市也僅次於日股的18.6倍。

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