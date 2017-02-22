雙北房價續下探 土城半數售屋降價
〔記者徐義平／台北報導〕房價向下已成趨勢，屋主讓價意願也漸趨明顯，根據房仲業者統計2月自家網路住宅委售件數，全國竟有將近萬件住宅降價出售，占整體8萬件待售住宅比率，約18.6%，六都中又以北市、新北市的降價住宅最多，占比各約29.9%、27.4%。
進一步分析雙北市各行政區內的降價住宅占比，北市以大同區最高，約36.4%；新北市則以土城區最高，比率約50.2%，換句話說，土城每兩件待售住宅中便有一件降價銷售。
北市蛋黃區降幅5%
永慶房產集團業管部經理謝志傑指出，今年以來自家網路待售住宅的平均降價幅度5%~8%，但若是開價過高或是特殊物件降價幅度則有10%~12%，至於台北市蛋黃區降價幅度約3%~5%、新北市則約5%~10%。
根據永慶房仲網統計至2月，全國與六都降價住宅占整體比率，全國約18.6%、台北市約29.9%、新北市約27.4%、桃園市約19.4%、台中市約18.4%、台南市約21.2%、高雄市約21.7%。
謝志傑表示，目前永慶房仲網待售物件近8萬件，降價物件占全台物件中近兩成；從六都降價物件占比來看，可發現賣方已在調整心態，價格有向下修正趨勢。
倘若進一步分析雙北市各行政區的降價物件分布，台北市以大同區降價物件最多，占比約36.4%最高，新北市則是土城區，降價物件比率高達50.2%。謝志傑解釋，土城區位於新北市蛋白邊緣，相較周邊板橋區及永和區，價格也較低，而且自2015年開始陸續有「大同莊園」、「華固新綠洲」新案開出區域破盤價格，影響市場行情，也讓原本對於價格強硬的屋主，經過這兩年房價盤整，態度也開始軟化。
不過信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則指出，與其看開價，不如參考近期附近實價，其實更具有參考性。
至於目前房市買盤，中信房屋總公司行銷企劃部副理江龍名指出，投資客已退場多時，近兩年房市已多數是自住型購屋族進場的市場，在利空出盡的景氣氛圍下，雖無利率壓力的售屋，也必須面對市場而做出價格修正。
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