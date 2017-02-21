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台幣貶0.8分 創近1週新低

2017-02-21

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨呈現弱勢盤整格局，終場以30.804元兌1美元作收，小貶0.8分，匯價連2貶並創近1週新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量為7.86億美元。

外匯交易員表示，本週國際匯市轉向聚焦歐洲的政治風險，尤其是法國大選，導致銀行間交投趨於保守、謹慎，市場量能明顯萎縮，新台幣也靜待新的方向指引。

外匯交易員指出，新台幣經過先前勁揚格局後，目前稍作休息，但本週適逢月底出口商作帳拋匯旺季，預料匯價將具有一定支撐，要大幅貶值機率不高。

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