寶齡攜手韓廠 強攻腎藥市場
2017-02-21
〔記者陳永吉／台北報導〕寶齡富錦（1760）昨天宣布攜手韓國腎病第一品牌藥廠—韓國協和醱酵麒麟（KKKR），雙方將一同拓展韓國腎臟病市場；寶齡總經理江宗明表示，這次合作由寶齡主導腎藥「拿百磷」後續研發和在台灣生產製造，再銷往韓國，KKKR則負責申請韓國藥證、醫保藥價與後續行銷。
台廠主導後續研發和製造
江宗明表示，此合作案寶齡除可獲得簽約金外，後續還有階段性里程金，及拿百磷產品淨銷售收入等收益。其中簽約金將在2月認列，里程金則依階段認列，產品銷售的收入則依據當地健保藥價採浮動式認列。
江宗明指出，拿百磷已成功獲得歐美日台多國藥證，產品上市2年多以來，全球累計銷售金額已超過1.7億美元，今年的目標是希望在德國、英國可以正式開賣，擴大銷售基礎。
此外江宗明也透露，由於拿百磷有效補充病患體內鐵含量，並改善缺鐵性貧血的雙效腎病新藥，因此寶齡在美的授權夥伴（Keryx）已於今年1月正式向美國FDA提出sNDA（擴充適應症）申請，若獲核准，將會是美國第一個FDA核准跨足慢性腎病貧血治療的磷結合劑，預計今年10月前就能知道是否審查通過。
寶齡指出，KKKR專精於生物化學相關領域的藥品研發與銷售，自2002年起深耕韓國腎臟科藥品市場，並自2005年成為韓國腎臟科醫療藥品第一品牌至今。
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