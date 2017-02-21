永業砸27億 打造6個保時捷全功能展示中心

2017-02-21

〔記者楊雅民／台北報導〕德國保時捷與台灣總代理永業公司合資成立的保時捷台灣公司，將於明年元月正式營運，永業公司也宣布砸下27億元在全台打造6個全功能的保時捷展示中心，將於2019年全部完工。

台灣公司明年元月營運

汎德永業集團董事長唐榮椿表示，1972年永業便與德國保時捷簽署台灣總代理的合作協議，至今已進入第45個年頭，明年保時捷台灣公司成立之後，永業將由原先的總代理轉型為新公司的合夥人及經銷商角色。

至於合資設立的保時捷台灣，資本額和股權結構為何？雙方仍在洽談中，但將由保時捷原廠主導，並由Martin Limpert出任保時捷台灣公司的首任總裁。

唐榮椿指出，永業代理保時捷之初，產品線不像今天這麼豐富，甚至1991年經歷德國保時捷幾乎要關廠倒閉的危機，直到1992年Wiedeking出任保時捷董事長，帶領保時捷轉虧為盈。

2014年起Cayenne和Macan車系熱賣，帶動保時捷銷售呈現爆炸式成長，保時捷在台灣的銷售量也從每年約200輛，擴增至去年的3356輛，創下新高，且台灣高達95%的保時捷都是永業經銷的。

唐榮椿說，汽車追求銷售量利潤會減少，保時捷的策略是不追求量，慢慢成長，他戲稱，由於一車難求，買保時捷都要排隊，「朋友要買車都不好意思跟我殺價，只敢拜託我幫忙插個隊」。

慢慢成長 空間仍很大

他認為，保時捷在台灣成長空間仍很大，保時捷將砸下27億元在全台佈建6個多功能展示服務中心，桃園多功能展示中心已設立，高雄3000多坪的展示中心也完成上樑。

新北市獨立的經銷商3000多坪展示中心也已動土；台北內湖旗艦展示中心上週剛舉行動土典禮，占地4200坪，一次可展示22輛車，總投資金額達10億元，預計2019年可完工。