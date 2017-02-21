和運iRent據點 今年增至250個
2017-02-21
〔記者楊雅民／台北報導〕佈局「四輪的Ubike」自助租車市場，和泰（2207）集團旗下和運租車今年將在全台佈建250個iRent自助租車據點，並首度提供「甲租乙還」服務，預期將帶動和運年營收攻上107億元。
和運自2014年啟動iRent自助租車服務，是全台首家打出以時計費、24小時自助租車的汽車租賃業者，去年iRent自助租車據點數約41個，車隊數115輛，會員數則達近2.4萬人，有高達66%的會員每輛車租用時數在6小時以內，一輛車一個月平均進帳逾2萬元。
車數擴增至500輛
和運租車總經理謝富來表示，「共享經濟」興起，未來買不起汽車的消費者，將帶動汽車短租需求快速成長，和運今年將加速擴充iRent自助租車據點和車輛數。
今年計畫在全台佈建250個據點，出租的車輛數也將擴增至500輛，佈建範圍將由雙北跨足桃園市、新竹市、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣和花蓮縣，以鄰近捷運站和大專院校的商圈為主。
同時，搶搭機場捷運通車，目前iRent在全台有28個據點導入在甲地租車，乙地還車的「甲租乙還」服務，喊出出國在台北iRent自助租車開到桃園機場還車，每小時租車費用168元，含油錢、過路費單趟只要318元，兩人同行比搭機捷還省。
2人同車比機捷還划算
謝富來說，iRent初期先開放7個據點提供往返桃園機場甲租乙還的租車服務，年底前預計逐步增加至50個據點，預期今年iRent自助租車帶進的營收，將由去年的約3000萬元大增至1.5億元。
和運租車去年整體年營收約105億元，稅前淨利達5.8億元，今年在iRent自助租車全面啟動帶動下，預估年營收可望攻上107億元，營收和獲利將再創新高。
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