年營收逾48萬跨境電商 未繳稅最高罰3萬

2017-02-21

〔記者吳佳蓉／台北報導〕配合今年5月1日起，年銷售額超過48萬元的跨境電商，就須在台辦理營業登記並繳營業稅，財政部近日同步修正裁罰規定，跨境電商或其稅務代理人，屆時若未依規定登記繳稅，首次被查獲將罰3000元，二次查獲罰9000元，第三次及以上查獲則罰3萬元整。

首年稅收估9億元

財政部官員表示，為防堵網路交易盛行，造成稅基流失漏洞，去年已修法，要求在國內沒有任何固定營業據點的跨境電商，必須比照國內企業，若年營業額超過48萬元，就得自行或委託報稅代理人，向國稅局辦理稅籍登記並繳納5%營業稅，首年稅收預估為9億元。

在違規罰則上，也大致比照國內企業，5月新制上路後，跨境電商若違規未申報，須處3000元以上、3萬元以下罰鍰。為利國稅局稽徵，近日也明確在裁罰倍數表中，規定一年內首次查獲將罰3000元，查獲兩次罰9000元，若仍不申報，第三次或第三次以上查獲，每次將罰3萬元。

未登記業者須補稅

官員表示，除此之外，違規未登記的跨境電商，除將面臨未申報的行為罰，也得完全比照國內企業適用的規範，補足應繳而未繳納的稅款，並加計漏稅罰。

新制上路前，國稅局將會針對在台已有一定知名度及銷售額的電商，優先展開輔導；新制上路後，也會與金融機構及第三方支付業者合作，透過金流來掌握跨境電商銷售情形。