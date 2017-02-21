《國際現場》日本1月逆差96億美元

2017-02-21

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本今年1月貿易逆差1.1兆日圓（約96億美元），遠超出彭博分析師預期的6259億日圓，主要因為對美國、歐洲的汽車出口在1月份大幅減少，且在石油輸出國家組織（OPEC）減產影響之下，煤炭價格上漲，進口能源成本上升。

日本財務省週一公布數據顯示，日本1月份出口年增1.3%，對美國出口年減6.6%，主要因汽車和電子零件的出口減少；進口方面則年增8.5%，增幅為兩年來首見。路透報導指出，由於美國經濟增強，日本對美國出口下降可能是一時的現象，不過，由於美國總統川普在匯率及自由貿易等議題上曾針對日本，政治不確定性仍是主要風險。

三菱UFJ摩根士丹利證券資深經濟學家宮崎洋指出，「由於全球需求正在增強，出口的趨勢依然強勁，」他表示，如果日本汽車製造商持續在美占有市場，可能引來美方不滿，保護主義將使日本出口前景蒙上陰影。