阿里巴巴結盟百聯 發展「新零售」

2017-02-21

〔編譯王惠慧／綜合報導〕阿里巴巴宣布，將與中國擁有國企背景的百貨商店及連鎖超市經營者百聯集團進行戰略合作，發展「新零售」模式，透過數據整合店面、貨品、物流和支付。

百聯集團為上海的一家中國國有獨資公司，主要經營範圍包括超市、百貨、賣場、便利商店、購物中心，以及電商和物流，旗下有上海第一百貨商店、第一八佰伴及好美家等品牌及購物中心，在中國25個省市擁有近6000家營業據點。

阿里巴巴創辦人馬雲指出，今年起集團將全面打造「新零售」，他表示，未來不再是「純電商」或「純線下」的競爭，而是「新零售」與傳統零售業之間的競爭。在中國媒體爆出此訊息後，百聯股價週一在上海股市早盤便漲停，報17.82元人民幣。

阿里巴巴表示，將透過數據整合店面、貨品、物流和支付，雙方的合作將包括百聯的店面升級，阿里巴巴將協助百聯4700多家店進行升級，且所有百聯店面都將採用「支付寶」作為支付系統，百聯的物流系統也將跟阿里旗下的菜鳥網絡展開合作。

另一方面，上週傳出潤泰旗下高鑫零售求婚者包括阿里巴巴、騰訊及蘇寧雲商，高鑫零售今日澄清，正在與第三方初步商討合作的可能性，但並不包括阿里巴巴與騰訊。高鑫零售週一復牌後，股價下挫，一度大跌15.4%，最終收跌13.22%，報7.55港元。