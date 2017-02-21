去年影子金融3.8兆美元 中國經濟曝險較前年增3成

2017-02-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據中國人民銀行公布的季度貨幣政策報告，截至去年底為止，中國銀行業持有的資產負債表外財富管理產品規模高達26兆元人民幣（3.8兆美元），較2015年同期暴增30%，恐增加中國經濟的風險。

中國人行表示，這類影子金融的擴張速度，超越同期正常放款的增幅10%，恐增加中國經濟的風險，並傷害政府「去槓桿」的努力。

中國人行從本季開始，把資產負債表外財富管理產品納入所謂的宏觀審慎評估體系裡，以更好地測量金融體系裡信貸的擴張速度和潛在風險。此舉可能導致銀行業申報更高的信貸成長，而中國人行將因此要求他們採取措施，維持充足的資本儲備，以限制這類投資產品可能帶來的風險。

從2014年年底以來，中國銀監會就緊縮財富管理產品的投資規定，主要是非保本型連動（non-principal guaranteed）產品，意味了這類產品可以不納入資產負債表裡。這類產品是中國影子金融快速成長的主因，被金融機構用來向高風險貸款者放款。

中國人行在報告中表示，這類投資工具在本質上是資產管理產品，因此投資人須自行承擔風險。解決銀行實際應該提撥多少資本來涵蓋財富管理產品、風險區隔、監理套利等問題，還須更多的努力。