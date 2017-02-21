中國列匯率操縱國 美跨黨派支持

2017-02-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦參議院外交關係委員會兩名大老表示，若川普總統履行競選期間的承諾，將中國列為匯率操縱國，將獲得國會跨黨派的支持。

共和黨籍的參議員葛拉罕姆週日在慕尼黑安全會議上表示，共和黨領導的國會有機會團結起來對中國採取行動。

葛拉罕姆表示：「若宣布中國為匯率操縱國，將獲得跨黨派支持。」他的立場獲得民主黨籍參議員莎欣支持。莎欣表示：「我不想與中國爆發貿易戰，希望與該國建立更好的關係；但該國的所做所為需要反擊，我想中國操縱匯率這個議題，也許能讓跨黨派國會議員達成共識。」

川普就職後沒動靜

儘管美國長期以來持續指控中國操縱匯率來提振出口，但隨著中國經濟成長放緩和資本外流，北京當局實際上一直動用外匯存底來捍衛人民幣匯率。截至去年為止的過去3年，人民幣兌美元重貶13%，但1月人民幣兌美元升值0.9%，為去年3月以來最大漲幅。

川普有權將中國列為匯率操縱國，無需國會的支持。然而，儘管在競選期間矢言要在上任第一天就將中國列為匯率操縱國，川普就任總統以來迄今仍未對中國採取任何行動。

美國財長努勤先前在聯邦參議院就他的人事案所舉行的聽證會上表示，若有必要，他會將中國列為匯率操縱國。

柯林頓任內曾實施

美國上次將中國列為匯率操縱國是在1994年，當時是由民主黨籍的柯林頓總統執政。之後的共和黨和民主黨政府，儘管來自國會議員的壓力不斷，都避免將中國列為匯率操縱國。