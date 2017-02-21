中國在東歐建高鐵 歐盟認定違規展開調查
2017-02-21
從貝爾格勒到布達佩斯
〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，中國計畫在塞爾維亞首都貝爾格勒至匈牙利首都布達佩斯之間興建一條長350公里的高速鐵路，這是中國將「一帶一路」計畫打入歐洲心臟地帶的一項指標工程，卻引起歐盟執委會質疑，認為可能違反歐盟大型公共建設計畫須經過公開招標的規定，歐盟執委會已展開調查。
一帶一路指標工程
歐盟官員表示，這項調查將評估這條高速鐵路開價28.9億美元在財務上是否可行，並檢視該計畫是否違反歐盟大型公共建設計畫須經過公開招標的規定。歐盟執委會發言人表示：「執委會將評估這項計畫是否遵守歐盟法律，與有關國家的對話正在進行中。」
中國在歐洲興建的第一條鐵路若因違法而遭到阻撓，將成為北京當局的外交挫敗。中國2013年在參與中歐和東歐國家舉行的高峰會時，把這條鐵路視為贏取這些國家支持的基石。
歐盟執委會質疑的重點在於匈牙利和塞爾維亞政府與中國所簽署的個別合約，尤其是屬於歐盟會員的匈牙利，須嚴格遵守歐盟的採購法；未遵守歐盟採購法，可能面臨罰款和訴訟等懲罰。歐盟資深官員指出：「如果匈牙利在最後關頭將公共工程給了特定國家的企業，沒有公開招標過程，這當然違反了歐盟法律。」
程序皆未公開
這條鐵路在匈牙利的合約部分占18億美元，但都未經過公開程序。但匈牙利與中國政府去年簽署的合約規定，兩國政府指定的企業應該在興建鐵路方面進行合作。合約還規定，中國2家國有企業中鐵國際集團和中國進出口銀行應作為這條鐵路承包商和融資銀行。
匈牙利政府並未否認歐盟執委會的調查，但強調該國已與中國簽署協議，內容包括一份如何遵守歐盟採購法，以及接下來如何與歐盟協商的附加解釋。
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