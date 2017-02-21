《台股青紅燈》台股呼叫葉倫
2017-02-21
■費特曼
今年以來，新台幣升值幅度僅次於韓元；雞年開紅盤後，甚至超車韓元、躍居亞幣最強。一場升值風暴正全面襲向台股，不只出口為主的電子、傳產股受到衝擊，手握大筆美元資產的壽險業更是抱著燒，可預期在4月美國外匯政策報告前，新台幣恐欲貶不易，上市櫃公司第1季財報將難躲風暴衝擊。
以汽車零組件的龍頭股東陽為例，1月自結稅前盈餘僅2.01億元，年減45%，主因除春節工作天數減少外，帳列匯兌損失達7288萬元，影響獲利高達30%；上市櫃公司資產評價產生的匯兌損失或利益，都得看3月底最後1天匯率，一堆沒公告「自結」數字的汽車零組件股，是苦水往肚吞，只能期待到3月底時新台幣匯率能翻盤回跌。
壽險業更是抱在燒，以南山人壽為例，1月稅後淨損達20.4億元，虧損之大相當罕見；國壽、富邦壽帳上外匯準備金都大降數十億餘元，壽險業海外投資是普遍籠罩匯損陰霾。出口大咖的電子股更無法躲過匯損打擊，而新台幣相對人民幣強勢升值，部份電子股還可能被「雙巴」。
能拯救台股脫離升值風暴，看來只剩下Fed主席葉倫，假如Fed在3月貨幣政策會議後決定升息，美元一轉強、台幣踩煞車，上市櫃帳上匯損就會大減；只是，川普力倡弱勢美元，升息會拉高美元，現只能期待「葉奶奶」能力抗川普壓力。
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