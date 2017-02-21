生醫園區滿租 將建第2大樓

2017-02-21

可帶動120億投資額

創1800個就業機會

〔記者陳梅英／台北報導〕生醫投資熱，新竹生醫園區內的生技大樓及生醫研發大樓不僅滿租，還有十一家廠商排隊等待進駐；為滿足需求，並配合「生醫產業創新推動方案」，國發會昨通過科技部提報的第二生技大樓興建計畫，目標一○九年底與台大新竹生醫園區分院同時完工，屆時可帶動投資額一二○億元，創造一千八百個直、間接就業機會。

將提供59間標準廠房

根據「新竹生物醫學園區興建第二生技大樓中長程」計畫，總投資額二十八．五億元，預計興建地上十二層、地下二層大樓，完工後可提供標準廠房五十九間。

竹科管理局副局長許增如指出，新竹生醫園區因鄰近高鐵站有地利之便，廠商進駐情形熱絡，加上生技產業聚落逐漸成型，生技大樓及生醫研發大樓在開放廠商進駐後，前年已滿租，目前兩大樓進駐廠商共有四十一家，總投資額累計超過一二一億元。

國發會委員會昨也同時通過農委會提報的「養豬產業振興發展計畫」（草案），將於四年內投入二十六億元，希望提升養豬產業結構以及經營效率，促進再生能源利用以及國產生鮮豬肉食品安全，目標台灣在一○九年可成為口蹄疫非疫區；此外，農委會也規劃輔導養豬場設置沼氣綠能發電及相關設施，預計今年輔導一百萬頭豬投入沼氣發電，可貢獻一年一億度電。