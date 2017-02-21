學者︰修半套 會有更多台紙案
〔記者黃佩君／台北報導〕台紙經營權之爭越演越烈，下月將舉辦兩場臨時股東會，委託書爭奪戰已提前開打。參與公司法修法的學者表示，台紙案亂象是因台灣公司法設計「獨步全球」，但功能完全失敗，例如僅限董事長可召開董事會，造成所有紛爭都要訴諸股東，衍生出股價波動及龐大社會成本，公司法應儘速全面翻修。
公司法全盤修正修法委員會副主委、政大法學院教授方嘉麟昨表示，台紙案凸顯公司法需全盤修正，例如僅有董事長可召開董事會，使紛爭無法在董事會內解決，一定要外溢到股東會，「不但無法解決問題，還使問題擴大」。
台紙案因兩大股東余派、簡派分別持股二十六％、十四％，各掌握七席董事中的四席與兩席。余派欲在董事會解任簡鴻文董事長職務，簡依據目前公司法規定，拒絕以董事長身分召開董事會；簡派以先解任後「改派」監察人宋正一，不但卡住余派召開臨股會資格，更率先宣佈下月三十日開會全面改選董監，余派也不甘示弱將於下月十二日開會，演變成一個月連開兩場股東會的怪象。
方嘉麟說，現行公司法對董事長不願開會沒有任何辦法，一旦有紛爭，就必須訴諸股東，造成股價波動及人心不安；目前全面修法版本要求改為過半數董事即可召開董事會，可避免董事長專權不開會，引發公司經營危機。
她強調，現行公司法也規定只須一名監察人即可召開股東會，導致台紙「一月兩會」，這也是台灣獨有現象；其他監察人制度的國家，都規定需兩個以上監察人決定是否召開股東會，台灣制度顯然權力過大；新版修法要求限縮監察人召開股東會權限，也可避免台紙亂象一再重演。
修法委員、台大法律學院院長曾宛如指出，新版修法也要求公司設置「公司秘書」，以掌握股東會、董事會等所有公司重要事務流程，並協助公司進行法遵；若引進此制度，公司秘書根本不可能同意台紙一月兩會，「除非他拿自己的專業開玩笑」。
方嘉麟說，目前公司法強制以累積投票制讓派系共治，但造成紛爭無法在董事會解決；曾宛如認為，新版修法建議股東會在制定章程時可選擇「累積投票制」或「全額連記法」擇一，由公司股東會決定董事席次，由贏者全拿或派系共治，不應以公司法加以限制。
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