華紙漲價 4月可能二度漲
2017-02-21
〔記者李靚慧／台北報導〕繼工業用紙今年初調漲後，國內唯一文化用紙業者華紙（1905）昨也宣布漲價，3月起，文化用紙、白紙板及特殊紙類產品均調漲，幅度最高10％，且不排除4月第二次調漲。華紙近年積極拓展特殊紙等高毛利商品，3月漲價後，可望為第二季獲利增添動能。
繼台紙（1902）宣布停止漿紙生產，轉型為化工業者後，華紙已是目前國內唯一一家生產紙漿、文化用紙的造紙業者，去年文化用紙占總營收比例約5成，特殊用紙占3至4成，紙漿與化學品僅占1成。
華紙昨日宣布，3月起調漲文化用紙價格，漲幅5％至7％；白紙板及廢紙類產品調漲7％至10％。若以產品別分析，基本規格的道林紙及銅板紙，每一公噸調漲1200元，調漲後每公噸建議售價為2萬8000元；全白紙板及灰銅卡紙每公噸均漲1500元，漲價後全白紙板每公噸價格區間約2萬9500元至3萬元，灰銅卡紙漲價後每公噸建議售價約2萬2200元。
華紙副總經理陳瑞和指出，2016年第四季以來，廢紙價格從每公噸185美元大漲至本月的270美元、煤炭價格也大漲3成，去年中國又淘汰了100萬噸的落後產能，市場需求旺盛，造成紙漿及紙張價格不斷上漲。
陳瑞和指出，今年以來，漲價態勢尚未趨緩，1月底又發生智利大火、2月初還有鈦白粉工廠大火，都導致國際紙張、紙漿價格進一步上漲。由於去年文化用紙價格偏低，漲價也只是回到先前水準，華紙預估，此波漲價對於國內出版業，應不至於造成太大影響。
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