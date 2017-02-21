| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

今年擴大資本支出 台郡華通不手軟

2017-02-21

〔記者卓怡君／台北報導〕汽車電子、手機升級等應用需求強勁，PCB業者台郡（6269）、華通（2313）、燿華（2367）今年持續投入大筆資本支出，台郡今年資本不低於20億元，華通為40億元，燿華預計投入25億元，進行技術提升與產能擴充。

華通今年首季淡季不淡，美系與中國手機客戶對HDI板需求熱絡，產能利用率高達8成至9成左右，遠優於去年同期的6成水準，加上公司今年積極切入類載板領域，可望奪下iPhone 8類載板相關新單，市場預估第二季即會出現新機拉貨潮，吸引法人大舉敲進，推升股價迅速走高。

台郡上半年的產能利用率優於去年同期，公司看好軟板取代部分硬板的趨勢，將持續進行高階軟板相關投資。今年資本支出將不低於20億元，廠房土地設備陸續到位，隨著市占率擴大，預估下半年營收將有大幅度成長。

燿華去年第四季因任意層高密度連接板（Anylayer HDI）、軟硬結合板及高頻板三大利基型產品出貨成長，帶動獲利能力走高，燿華看好今年營運表現空間，今年資本支出約25億元，主要用在Anylayer與軟硬結合板產能擴充，擴產後的效益將在年中發酵。

廣告
  • 燿華電子。（記者卓怡君攝）

    燿華電子。（記者卓怡君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 燿華
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：今年擴大資本支出 台郡華通不手軟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.