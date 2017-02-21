今年擴大資本支出 台郡華通不手軟

2017-02-21

〔記者卓怡君／台北報導〕汽車電子、手機升級等應用需求強勁，PCB業者台郡（6269）、華通（2313）、燿華（2367）今年持續投入大筆資本支出，台郡今年資本不低於20億元，華通為40億元，燿華預計投入25億元，進行技術提升與產能擴充。

華通今年首季淡季不淡，美系與中國手機客戶對HDI板需求熱絡，產能利用率高達8成至9成左右，遠優於去年同期的6成水準，加上公司今年積極切入類載板領域，可望奪下iPhone 8類載板相關新單，市場預估第二季即會出現新機拉貨潮，吸引法人大舉敲進，推升股價迅速走高。

台郡上半年的產能利用率優於去年同期，公司看好軟板取代部分硬板的趨勢，將持續進行高階軟板相關投資。今年資本支出將不低於20億元，廠房土地設備陸續到位，隨著市占率擴大，預估下半年營收將有大幅度成長。

燿華去年第四季因任意層高密度連接板（Anylayer HDI）、軟硬結合板及高頻板三大利基型產品出貨成長，帶動獲利能力走高，燿華看好今年營運表現空間，今年資本支出約25億元，主要用在Anylayer與軟硬結合板產能擴充，擴產後的效益將在年中發酵。