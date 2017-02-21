國產今年獲利估逾30億

2017-02-21

〔記者陳永吉／台北報導〕由於今年首季處分南港土地獲利25億元，加上少了興航拖累，法人預期國產建材（2504）今年獲利可望超過30億元，創下掛牌以來新高。

國產1月營收13.17億元，較去年同期衰退達46％，國產表示，主要是原本編製合併報表需將興航併入，但興航1月已解散，少了興航營收，因此營收衰退；不過今年起，毛利率也將不會受到興航拖累，加上台北港硬體已完全就緒，過去國產的砂石運費成本將可望有明顯下降。

國產表示，台北港的料倉今年啟用，容量達13.5萬噸，過去沒有料倉，從海外運來砂石等原料，船舶須在港內等待運砂車卸貨達3天；如今料倉啟用，半天就可完成，因此可節省大量運費。

除了本業今年起將明顯好轉外，今年1月，國產也處分部分南港土地給潤泰集團，獲利25億元，預計今年首季就可入帳。國產表示，目前還持有南港廠北基地土地，面積約6300坪，正辦理自辦都更，預計可分回4000坪，該案有機會於2018年取得建照，屆時除了興建商辦大樓出租外，還有2-3成土地會興建住宅出售，並規劃興建國產集團企業總部。

法人表示，過去國產本業相對穩定，每年可獲利5-6億元，今年還有25億元的業外收益，因此今年全年獲利將上看30億元，將是該公司掛牌以來新高紀錄。