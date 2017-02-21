中鋼Q2盤價 每噸將漲逾千元

2017-02-21

〔記者羅倩宜／台北報導〕中鋼（2002）公布1月份自結盈餘，單月稅前淨利飆上16.34億元，稅前淨利月增37％、年增614％，主要受惠第一季盤價走高。中鋼將於本週五（24日）開出的第二季盤價，在煤鐵及亞洲鋼廠均漲價的帶動下，每噸將漲逾千元以上。

中鋼一月鋼銷量84.6萬噸，雖較前兩個月略減，但第一季盤價調高，帶動營收獲利大幅成長。去年一月鋼市仍處於谷底，所幸過去一年逐步攀升，鋼市價量齊揚。根據中鋼自結數字，2016年稅前淨利達218.99億元，年增130％，換算每股賺1.39元。

中鋼將在本週五開出第二季盤價，漲勢確定，但漲幅仍在觀望。若以第一季盤價與最新市場行情相比，中鋼價格仍落後亞洲鋼廠每噸約1500元。但考慮農曆年後台幣頻頻升值，恐影響下游出口，稍早曾傳出熱軋漲幅每噸約1千元。

只是過去一週煤鐵供應又出現變數，可能拉高鋼廠生產成本。國際鐵礦砂上週創下兩年半新高，衝破每噸90美元。煤礦現貨價雖無明顯攀升，但上週中國宣布新一波去產能計畫，今年將減產5千萬噸，關閉500處礦場。此外，中國去年底放寬煤礦每年可開採330個工作天，以應付冬季暖氣所需，如今春暖花開，發改委將於3月中宣布恢復至276天，供給面再度緊縮，有助支撐煤價。

業者表示，近期中國三大鋼廠陸續開出3月份盤價，寶鋼及鞍鋼維持熱軋在平盤，武鋼調漲熱軋每噸100元人民幣。另一方面，不論國內外，今年上游板材的供應較為有限，首先是中鋼將於10月份啟動3號高爐歲修，停機150天；在國外，日、韓、中等亞洲鋼廠也排定歲修行程。各國出口鋼板數量減少，將使得鋼價穩定、甚至逐步走高。