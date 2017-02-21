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景氣走揚 長榮集團今年營收上看3000億

2017-02-21

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮集團旗下長榮海（2603）、長榮航（2618）以及榮運（2607），在貨櫃運輸景氣走揚及航空客運里程年增20％的情況下，法人預估，3家上市公司今年總營收可望超過3000億元。

長榮海董事長張正鏞表示，貨櫃海運歷經去年的破壞年，1家倒閉、5家船公司合併後，整個貨櫃海運在生態上有了大幅度改變，例如全球中大型客戶會審核航運公司財務等條件後才簽長約，換言之，長榮海今年將會增加新客戶。張正鏞說，今年1月表現不錯，是個好的開始，更因加入的海洋聯盟今年4月啟動，市場滲透度大大提高，單位成本降低，今年可望是貨櫃航運轉機年。

長榮航空董事長林寶水則指出，看好今年成長，大膽在客運方面擴展，今年客運里程數將年增20％。法人則預估，在長榮航北美航線增班的情況下，今年長榮航營收可望有兩位數成長。在貨運方面，林寶水說，今年全球經濟成長率估計3.5％，換言之，航空貨運去年是谷底了。

榮運董事長洪秉琨指出，受到貨櫃運輸的帶動，去年第四季至今年第一季，可說淡季不淡，預估全年表現也將成長。

長榮海今年1月營收127.13億元，年增25.8％；去年營收1244.9億元，年減7.02％，累計去年前三季每股虧損1.58元。長榮航今年1月營收134.98億元，年增12.15％；去年營收1446.79億元，年增5.48％，累計去年前三季每股獲利1.15元。榮運方面，今年1月營收6.46億元，年增4.26％；去年營收74.72億元，年增1.68％，每股獲利0.57元。

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  • 長榮航董事長林寶水。（記者王憶紅攝）

    長榮航董事長林寶水。（記者王憶紅攝）

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