矽晶圓漲價超級循環 徐秀蘭︰漲到明年
〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓廠環球晶圓（6488）昨召開股東臨時會，董事長徐秀蘭表示，目前客戶對矽晶圓需求強勁，供應商擴產又謹慎，預估第二季漲幅更大，漲勢將持續到明年，今年供需缺口約3％至5％，明年估擴增到7％至8％。
今年供需缺口3～5％
徐秀蘭說，有投資人形容這次矽晶圓漲價是「超級循環」，會持續漲較長一段時間，她很認同，原因在於，過去多年矽晶圓跌價凶，除了信越與環球晶賺錢之外，其他都虧錢，廠商都不願投資擴產；去年第四季，矽晶圓跌到每平方英寸低於0.67美元，即使上漲達2到4成，還是低於過去11年矽晶圓平均售價1.3美元；今年第一季為去年底談定價格，漲幅有限，預期第二季需求更明確，漲幅也會更明顯，部分產品漲幅可望超過兩位數。
業界指出，這波矽晶圓漲價，主要來自中國大手筆投資晶圓廠，試產需找品質相對穩定的矽晶圓，但全球只有5家供應商，為了尋找產能，不惜加價1成以上爭取矽晶圓材料，帶動價格上漲；徐秀蘭認為，價格持續上漲還會有一段時間，但因總體需求沒大那麼多，加上建廠成本投資越來越貴，業界共識是每平方英寸要漲幅達4成、到0.9美元以上才具備擴產合理性，環球晶短期內還不會擴產。
徐秀蘭表示，環球晶併購SEMI前，SEMI是零現金流入，加上設備租賃成本高，經營一直處於惡性循環；環球晶卻是現金流入到零負債的地步，合併SEMI近兩個月以來，環球晶努力改善SEMI經營體質，加上矽晶圓漲價，產業環境非常好，她對合併綜效很有信心，預計SEMI轉虧為盈目標會提早在一年內。
環球晶合併SEMI後，躍居全球矽晶圓第3大，徐秀蘭指出，該公司市占率達17％，海內外共有16座廠，產能增加150％，目前包括6吋矽晶圓100多萬片、8吋有100多萬片、12吋為75萬片，12吋已帶動8吋跟漲。
矽晶圓族群受惠價格上漲，股價也跟著飛漲，但昨相繼漲多回檔，環球晶收180元、下跌11元。
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標題：矽晶圓漲價超級循環 徐秀蘭︰漲到明年
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