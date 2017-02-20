書劍集》我們危險嗎？

2017-02-20

＠歐陽書劍

全球金融海嘯後近十年，主要國家慢慢走出經濟泥淖，但英國脫歐談判還未正式上桌、美國總統川普與行政司法部門的闖關遊戲打得正烈，近日是否再發生危機猶不可知，不過各國除了乘著景氣順風而行，大都已在思考重新儲糧備戰，希望廣開貨幣政策與財政政策的施展空間。

金融海嘯後，全球經濟成長率及國際貿易量持續低迷，亞洲國家恢復雖快，但隨著美、歐站穩腳步，全球今年才有更接近正常的成長，「我們安全了嗎？」前美國財政部長蓋特納（Timothy Geithner）提出疑問，不是因為危機會來，而是懷疑是否準備好了新的因應方式。

前一波金融危機重挫全球經濟，美國聯準會（Fed）執行大量買入債券的量化寬鬆（QE）政策，資產負債表規模也從二○○八年七月不到一兆美元，迅速膨脹，如今總資產仍然維持在四．五兆美元左右的高點，雖穩定了美國經濟，但寬鬆政策也引起通膨疑慮；實際上，美國通貨膨脹率並未失控，甚至還低於目標值，不過，因閒錢充斥，即使物價依然穩定，QE退場的速度與方式，仍備受關注。

全球金融海嘯來臨時，各國央行首先調降政策利率，以拉低市場短期利率刺激景氣，而為了增強寬鬆力道，再壓低長期利率，非傳統政策紛紛出現，央行不僅購入大量債券，甚至發生政策利率下調至負數的情況，希望引領市場的預期心理，使長短期利率均能維持低點刺激經濟。

這一波景氣最壞的情況已經過去，但美國貨幣政策回到正常化的路徑，並不反向依序執行先前救市的政策，也就是並未先賣出債券、再調升利率，而是先緩慢調高政策利率，並觀察市場變化以定行止，至於何時賣出危機期間購入的大規模債券，則依然未決。

央行信譽經常影響政策效力，聯準會對QE退場方式的猶豫，除了希望在正常化的過程中，儘量不影響金融市場的波動外，也想蓄積應付反向衝擊的能力，維持大眾對其信心。就美國而言，景氣確實回溫，但速度及幅度均不夠快，若突然再有不利因素衝擊，則貨幣政策的空間將有限。因此，聯準會利用機會先調升利率，希望儘快遠離零的困境，以留下景氣突然反轉而下時的應變空間。

財政政策也是如此。在景氣逆風來襲時，政府能調整貨幣政策、財政政策及結構改革的方向及速度因應，各國在金融海嘯期間，因政府負債壓力甚重，無法以擴大財政支出促進需求，貨幣政策工具因此傾巢而出。如今美國開始建立貨幣政策未來的調整空間，各國也正重建財政餘裕，連歐盟國家的政府負債占國內生產毛額（ＧＤＰ）的比例也慢慢下降，一方面重建財政紀律，也有利於提高應付景氣衝擊的能力。敵人來襲時，輸贏牽涉雙方，雖然強中更有強中手，但若已高築牆、廣積糧，自然會更有獲勝的機會。

天氣冷時多添幾件厚衣，暖風輕拂則沉醉在樹海裡，本就是習以為常的生活體驗，因四季景色年年掩至，踏在過往足跡上的腳步自然輕盈，即使巨變摧至，也終將發展出記憶中應變的選項。貨幣政策正常化，也算傳統化，回到過往的仗劍出招方式，可是內力已非昔比，既已有過奇遇，則在平凡的招式中，也能發揮更強大的威力。

不必怕變動，「我們危險嗎？」不是「我們安全了嗎？」的相對詞，危險的因子一向潛藏在側，是否安全？取決於有沒有應付危機的能力。擬定政策時，若只埋頭向前，而不審視環境的變化，蓄積足夠的應變力量，則一定都處在危險中。