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離岸風機變電站 台電獨吞吃癟

2017-02-20

〔記者林筑涵／台北報導〕根據調查，全球前二十處最佳離岸風場，台灣海峽強佔十六處，加上政府力推綠電發展，雙重拉力下，已吸引國內外六家廠商陸續插旗。其中，離岸風機需經變壓再送電上岸，台電原打算吃下興建海上變電站的商機，但據透露，除中鋼外，其他各廠都爭取自行建設，不想經由台電之手，以免影響開發進度。

目前參與離岸風場的業者包括丹能、海鼎、海龍、福海、中鋼及台電，共將開發十三處風場。

台電原有意在自家第二十六、二十七號風場各興建一座海上變電站，由於兩風場離海岸及電纜上岸點近，台電打算將變電站裝置容量增大，將其餘業者風機機組納入，收取代輸電費用，增加收益。

不過，上週經濟部指示由台電召集各業者商討此事，根據與會人士表示，在場除中鋼力挺外，各廠商認為台電屬公家機關，受限規範較多，興建進度無法掌握，將造成開發進度落後，盼能自行建設。目前離岸風機業者已蓄勢待發，彰濱外海十三塊風場已全數佔滿，外商備齊經驗、金源，進攻節奏快，反觀國內業者則仍愁無技術、資金，進度卡關。

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  • 離岸風機需經變壓再送電上岸，除中鋼外，其他各廠都爭取自行建設。（資料照）

    離岸風機需經變壓再送電上岸，除中鋼外，其他各廠都爭取自行建設。（資料照）

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