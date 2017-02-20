電子票證破8千萬張 「嗶出」746億元
2017-02-20
〔記者王孟倫／台北報導〕桃園機場捷運已進入試營運，未來電子票證使用範圍將更為擴大；根據金管會統計，國內電子票證成長快速，去年度新增「總流通卡數」達一一七○萬張、累計卡數一舉突破八千萬張關卡，全年消費金額更達七四五‧五億元，創史上新高。
國內共有四大電子票證，包括悠遊卡公司發行的「悠遊卡」、一卡通票證公司的「一卡通」、愛金卡公司的「愛金卡」（icash）及遠鑫電子票證的「有錢卡」（happycash）。
去年堪稱「電子票證激戰元年」，四大電子票證均已開通台北捷運和雙北公車的支付功能，各家電子票證也積極拓展業務與使用範圍，使得整體規模不斷成長。
根據金管會統計，電子票證去年底總流通卡數為八○五八萬張，較前年底的六八八九萬張、足足增加一一七○萬張；從電子票證消費金額來看，去年一整年合計達七四五‧五億元，已充分發揮「電子錢包」之效益與功能。
2020年電子交易比重盼達52％
「電子票證的普及化，有助於推升我國非現金交易！」呂蕙容指出，金管會正積極推廣「非現金交易」（電子交易），希望能降低國人使用現金支付的習慣，目標在二○二○年前，把非現金交易比重拉高至五十二％，而電子票證蓬勃發展，將有利這項目標達成。
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