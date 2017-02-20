〈台股青紅燈〉公主大戰最美麗董事長
2017-02-20
新光金大公主吳欣盈在董事會公然指責總經理李紀珠，沒有訂出自己的KPI（關鍵績效指標），對於交叉銷售及整體股東報酬率（TSR）也無法提出說明。公主與客卿的衝突公然搬上檯面，讓外界每天搬著板凳等著看這家國內唯一虧損金控的好戲。
最尷尬的當然是李紀珠，在台銀金控任職時被封為最美麗金控董事長，在官場一向受到長官呵護寵愛的她，首次嚐到落架鳳凰不如雞的窘境，竟然有人敢對她大小聲？
新光金董事長吳東進重金禮聘剛從台灣金控董事長卸任的李紀珠前來，當然是想向外界及大股東宣示一下改革的決心，但效果好像適得其反，不僅掛副總經理的女兒強烈反彈，連大股東洪文棟家族也傳聞要在股東會改選時拿下經營權，李紀珠委屈轉檯新光金，不僅沒幫吳東進加分，好像還讓他陷於四面楚歌的險境之中。
問題是李紀珠真的有那麼不堪嗎？吳欣盈用KPI來要求剛剛上任的李紀珠，難道過去新光金的KPI就有達到吳欣盈的標準？如果大家不健忘的話，新光金才在2015年提列近50億元的投資宏達電虧損，同時金融海嘯時買進大量2倍放空標普500指數ETF，結果虧損近90%，這些慘不忍睹的投資個案發生時，怎不見吳欣盈出來指責當時的經營階層？初來乍到的李紀珠應該要為帳上仍然虧損累累的新光金扛什麼責任？
對於新光人壽保單打進5大公營銀行通路，更是讓人感受到人情冷暖，李紀珠以她過去的人脈，相信這5家行庫已經首肯，但是硬搬上檯面，牽涉到藍綠陣營立場太敏感，嚇得5家行庫同時發新聞稿否認，李紀珠應是糗到極點。這場新光金公主與客卿的爭戰，到今年6月改選前，應隨時都會有高潮發生。
（紅布朗）
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