蘋果利多消息不斷 市值上看１兆美元
2017-02-20
〔編譯盧永山／綜合報導〕蘋果利多消息不斷，包括即將推出的iPhone 8有新特色，備受市場期待，美國股神巴菲特大舉加碼等，上週五股價收在52週最高，為道瓊工業指數表現最佳公司，市值也朝1兆美元邁進。
蘋果股價上週五收在135.72美元，今年以來漲幅達17.2%，市值超過7120億美元，繼續朝1兆美元邁進；而從去年5月中旬創下52週低點以來，蘋果股價已反彈逾50%。
蘋果股價節節上漲，主要因為市場臆測即將推出的iPhone 8有新特色，包括玻璃三明治設計、無框OLED螢幕、無線充電、擴增實境（VR）技術等。
名人加持也是蘋果股價氣勢如虹的原因。根據美國證管會（SEC）的申報資料，截至2016年第3季底，巴菲特掌管的波克夏海瑟威所持有的蘋果股票，已由1523萬股暴增逾2倍至5740萬股。
此外，波士頓諮詢集團（BCG）也連續第11年將蘋果列為全球最創新公司。自BCG開始這個調查以來，蘋果年年奪冠，Google則在11年中，有9年名列第2。
儘管蘋果股價漲勢凌厲，巴克萊科技硬體分析師莫斯可維茲（Mark Moskowitz）警告投資人，不要一窩蜂押注蘋果股票，因iPhone平均賣價已出現下滑趨勢，他重申對蘋果的評等為「持股續抱」，目標價定為123美元，較上週五收盤價135.72美元要跌9.4%。
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