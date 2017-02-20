中國電影院過剩 票房成長後勁不足
編譯王惠慧／專題報導
由於電影院數量急遽增加，導致票價下跌，中國電影市場的成長出現急煞車的現象，《日經新聞》報導，2016年中國電影院票房收入僅成長3.7%，創下過去10年來的最小成長幅度。
中國電影市場不斷擴大，許多在地企業和商業設施視電影院為搖錢樹，紛紛積極擴建影院，根據IHS Markit數據，2016年中國電影院數量，每日增加27座，截至去年9月底為止，中國約有3.9萬座電影院。
泛娛樂大數據公司藝恩諮詢數據則顯示，自2005年有統計數字以來，中國電影票房每年以20%至50%的速度在成長，但在2016年此一數字已降至個位數。
《美聯社》報導，中國雖然已經超越美國，成為全球最多影廳的地方，但由於人們還是熱愛上網觀看免費電影，許多中國位於地方上的影廳沒人到場觀影，影院經理甚至出租影廳給旅行社和音樂老師。
包括全球最大電影院線營運商大連萬達集團，也正在透過引進更多美國強片，來吸引中國觀眾進場看電影，電影院數量急速增長，各家電影院殺紅了眼只能削價競爭，在網路上賣票競爭激烈的時候，原價30元人民幣左右的電影票，只要不到10元人民幣就能買到。
報導指出，在中國，電影票價為自由定價，因此地方上的電影院若不削價，很難與大都市的電影院競爭，因此在2016年，中國觀影人數雖然上升9%到13.73億人，但每人平均消費單價卻下降了4.9%，僅33.1元人民幣。
電影院的競爭同時帶來了許多亂象，去年3月，也爆發中國電影發行商「刷票房」造假，電影《葉問3》有7600多場次都是假排片、不實票房達3200萬元人民幣，事後中國電影局加強「打假」，才遏止此一歪風。
電影票房收入成長大幅減速，使得許多中國電影公司不得不趕緊採取對策，大連萬達透過併購加強與美國好萊塢的合作；韓國CGV電影院也增加「4DX」影廳來提高票券收入，另外，阿里巴巴和華誼兄弟也正在購買海外熱門動畫、電視劇版權等希望拍出熱門話題電影。
萬達董事長王健林曾預測，2017年後，電影票房收入將恢復至2位數成長，《日經新聞》報導指出，雖然電影界對票房成長寄予厚望，但實際電影院過剩的問題似乎沒那麼容易解決。
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標題：中國電影院過剩 票房成長後勁不足
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